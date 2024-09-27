المقاومة تحرق المستعمرات الإسرائيلية وتوقف الملاحة فى "بن جوريون"

ياسر رشاد - القاهرة - نيويورك تستقبل «نتنياهو» بمظاهرات الغضب للمطالبة بوقف الإبادة

«شلنا أمى من تحت الردم راحوا اخواتى وراحوا اولاد اخواتى بعد لسة فيه ولاد اخواتى تحت الردم». صرخات تسمعها فى غزة منذ قرابة العام ومازالت مضرجة بدماء الشهداء من القطاع إلى لبنان.

وما بين غزة وبيروت، دم واحد مسفوك وعدو واحد حاقد لليوم الـ357 تستمر حرب الإبادة على غزة مع ارتقاء أكثر من 41 ألف شهيد وإصابة أكثر من 96 ألفا إلى جانب عشرات المئات من الشهداء والمصابين فى بيروت التى دخلت الصراع بجنوبها الذى يشهد معارك ضارية مع الاحتلال الصهيونى.

تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى، عمليات القصف والاستهداف الجوى والمدفعى لمناطق متفرقة فى لبنان، خاصة القرى والبلدات والمدن الجنوبية. معقل تمركز حزب الله.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى الموسع على لبنان، إلى أكثر من 700، ومئات الجرحى، إثر القصف العشوائى لمناطق متفرقة فى الجنوب اللبنانى.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلى الحربية منزلًا مأهولًا بالسكان فى بلدة شبعا؛ أسفر عن استشهاد 9 وإصابة آخرين. وأسفر القصف فى بلدة جويا؛ عن ارتقاء 10 شهداء، فيما استهدفت غارة أخرى بلدة ميفدون. وأغارت طائرات الاحتلال الحربية على بلدات فى أقضية صيدا وصور والنبطية جنوبى لبنان. ارتقى خمسة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا فى بلدة الطيرى جنوبى لبنان. وشن الاحتلال غارات عنيفة على بلدات عدة فى قضاء النبطية، جنوبى لبنان.

أطلق حزب الله اللبنانى، رشقة صاروخية كبيرة نحو مدينة حيفا ومحيطها. وسُمع فى مدينة حيفا دوى انفجارات عنيفة، بعد إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من لبنان.

وأعلنت المقاومة استهدافها مدينة طبريا المحتلة مجددًا، حيث قصف مجاهدوها المدينة بصلية صاروخية، وذلك دعمًا للشعب الفلسطينى وإسنادًا لمقاومته ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ردًا على الاستباحة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين. وأصيب أكثر من 17 إسرائيليا إثر الصاروخ اليمنى الذى وصل «تل أبيب»، ودوت صافرات الإنذار فى مناطق واسعة من مدينة «تل أبيب»، ووسط الداخل الفلسطينى المحتل وجرى وقف العمل بمطار بن جوريون.

وأعلنت جماعة «الحوثى» اليمنية مسئوليتها عن الهجوم، وقالت إنها قصفت هدفا عسكريا فى مدينة يافا، بصاروخ باليستى فرط صوتى وبلغ مسافة تقدر بـ2040 كيلومترا. وقالت إذاعة الاحتلال إن أكثر من مليونى مستوطن ركضوا للملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأشارت صحيفة «يسرائيل هيوم» إلى إطلاق أكثر من 10 صواريخ نحو حيفا ومحيطها. وأعلنت إذاعة الاحتلال إن شخصين أصيبا بجروح طفيفة فى أثناء اندفاعهما نحو الملاجئ فى حيفا. كما دوّت صفارات الإنذار فى بلدات وكيبوتسات إسرائيلية عدة بمحيط بحيرة طبريا ومناطق فى الجليل الأدنى وجنوب الجولان.

وكثّفت قوات الاحتلال، فى اليوم الـ357 للعدوان العسكرى على قطاع غزة، من استهداف ونسف المنازل والمربعات السكنية، وارتكبت عدة مجازر باستهداف مباشر لمنازل تؤوى عددًا كبيرًا من النازحين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلى العسكرى المستمر على قطاع غزة إلى 41 ألفًا و534 شهيدا، بالإضافة لـ96 ألفًا و092 مصابًا منذ الـ7 من أكتوبر الماضى.

وأطلقت آليات الاحتلال النار وسط مدينة رفح، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ميناء الصيادين غربى مدينة غزة.

واستهدفت المدفعية منازل وأراضى الفلسطينيين فى حى العمور شرقى بلدة الفخارى جنوب شرقى خان يونس، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصفها لحى الزيتون جنوبى شرق مدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال خيام النازحين فى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة؛ أسفر عن شهيد وإصابات. وارتقى شهيدان على مجموعة من فى حى الزهور شمال مدينة رفح. وانتشلت طواقم الدفاع المدنى، شهيدا وإصابتين إثر قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو شنب فى شارع حميد غربى مدينة غزة، وعرف من الشهداء، أدهم طلال المصرى.

وأعلنت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية لعائلة البطش فى حى الجرن بجباليا البلد شمال قطاع غزة، واستشهد إثرها مواطن وزوجته وطفلاهما.

وأكدت 3 منظمات حقوقية إسرائيلية إن القناة الإخبارية الـ14 اليمينية المتطرفة بثت خلال نحو عام أكثر من 50 تصريحا يدعو إلى إبادة الفلسطينيين فى قطاع غزة.

ونقلت صحيفة «هاآرتس» عن منظمات «زولات للمساواة وحقوق الإنسان»، و«هاتسلاخا.. حركة تعزيز المجتمع العادل»، و«الكتلة الديمقراطية» أنه منذ بداية العدوان على غزة فى 7 أكتوبر منحت القناة هذه المنابر لمتطرفين أطلقوا دعوات للإبادة الجماعية للفلسطينيين فى القطاع أو دعموها.

وأضافت الصحيفة أن القناة الداعمة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منحت أيضا منبرا لأكثر من 150 تصريحا يدعو إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما تضمنت عشرات التصريحات الأخرى -التى بثتها القناة- دعوات إلى تهجير سكان غزة واستخدام التجويع سلاحا فى الحرب، إضافة إلى عشرات التصريحات التى تحرض على سكان غزة والفلسطينيين بشكل عام وفق توثيق المنظمات.

وأرسلت المنظمات الثلاث إلى النائب العام غالى بهاراف دعت فيها إلى فتح تحقيق جنائى ضد القناة الـ14. وأكدت فى رسائلها أن هذه القناة مسئولة عن التحريض الممنهج والواسع النطاق لارتكاب الجرائم، مشددة على ضرورة فرض عقوبات وغرامات باهظة على القناة، ومستشهدة بقائمة اقتباسات من مقدمى برامج ومتحدثين وضيوف.

وتظاهر محتجون ضد إسرائيل أمام فندق يقيم فيه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى مدينة نيويورك الأمريكية،، قبيل إلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتقلت الشرطة الأمريكية أكثر من 20 شخصاً خلال الاحتجاج ضد زيارة نتنياهو المدينة.

وأضافت أن الاحتجاج بدأ بالقرب من محطة غراند سنترال قبل أن يتحرك المتظاهرون شمالاً باتجاه «متحف متروبوليتان» للفنون، واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين أمام الفندق، واعتقلت كثيراً منهم، وحاولت إخلاء المنطقة، واعتقلت شخصاً بعد رش جزء من المبنى بالطلاء. وخرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع مانهاتن؛ احتجاجاً على حرب إسرائيل فى غزة، وهجماتها الأخيرة على لبنان، منددين بنتنياهو، ورددوا هتافات من بينها: «سنمسك بك».