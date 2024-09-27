اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﻮاﻛﺐ الممارسات اﻟﺪوﻟﻴﺔ لحماية اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

ياسر رشاد - القاهرة - تحت شعار: «الملاحة فى بحار المستقبل.. السلامة أولاً!» تحتفى مملكة البحرين يوم الملاحة البحرية العالمى، ويعكس هذا الشعار التزام المنظمة البحرية الدولية بتعزيز السلامة والأمن البحرى بالتوازى مع حماية البيئة البحرية، وضمان مواكبة التطورات التكنولوجية السريع فى هذا القطاع الحيوى.

وتحرص مملكة البحرين على مواكبة أفضل الممارسات الدولية بغية تعزيز السلامة وحماية البيئة البحرية، وذلك من خلال انضمامها إلى أبرز الاتفاقيات الدولية التابعة للمنظمة البحرية الدولية وتطبيقها بأعلى المعايير العالمية حمايةً للبيئة البحرية وسلامة للأرواح، ومن أبرز الاتفاقيات التى انضمت إليها مملكة البحرين هى الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح «سولاس» والذى يصادف هذا العام «الخمسين» على اعتمادها حيث تبذل شئون الموانئ والملاحة البحرية جهوداً كبيرة فى تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال تنفيذ عمليات التفتيش البحرى المتمثلة بتفتيش دولة العلم (السفن البحرينية) وتفتيش دولة الميناء (السفن الأجنبية) حيث يقوم بهذه العمليات مفتشين بحريين مؤهلين وعلى مستوى عال من التدريب.

وأكد بدر هود المحمود، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشئون الموانئ والملاحة البحرية، أهمية السلامة فى الملاحة البحرية حيث إن أكثر من 90% من البضائع الأساسية والكماليات بكافة أنواعها تنقل بحراً، ما يجعل من ضمان سلامة الملاحة البحرية والعاملين فى هذا القطاع أمراً بالغ الأهمية.

وأضاف أن مملكة البحرين ومنذ انضمامها إلى المنظمة البحرية الدولية، حرصت على أن تصبح عضواً فعالاً يسهم فى تحقيق أهداف المنظمة، ويتجلى ذلك بانضمامها إلى أغلب الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الدولية الرئيسية، وسعيها الدؤوب لتنفيذ ما جاء فى هذه الاتفاقيات من التزامات، وذلك من خلال الفريق الوطنى المختص بمزاولة مهام التفتيش.

كما أشاد بالدور العالمى البارز الذى تضطلع به المنظمة البحرية الدولية، والتى تعكف منذ تأسيسها على حماية قطاع الملاحة البحرية العالمى ورعاية الملاحين وتقديم المساعدات اللازمة للحكومات لوضع النظم التشريعية البحرية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات القياسية،

من خلال إبرام الاتفاقيات وإقامة الندوات وورش العمل المختلفة التى تَعنى بتدريب وتطوير الكوادر البشرية العاملة فى مجال الملاحة البحرية، وهنأ جميع موظفى شئون الموانئ والملاحة البحرية بمناسبة يوم الملاحة البحرية العالمى، كما هنأ جميع العاملين فى الموانئ البحرينية والبحارة على متن السفن البحرينية، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح والسلامة.