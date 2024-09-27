اشارت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الى تصاعد في التقديرات في اسرائيل بأن امين عام حزب الله السيد نصرالله أصيب بالغارة على الضاحية الجنوبية اليوم.
ولفتت القناة 12 الى انه تم التخطيط لإستهداف السيد نصرالله منذ مدة طويلة، واليوم وصلت المعلومة الذهبية واستهدف المقر.
وذكرت "إي بي سي" نقلا عن مسؤول أميركي، بان إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة قبل أقل من ساعة من الضربة أنها ستستهدف السيد نصر الله.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة معاريف الإسرائيلية: تصاعد في التقديرات بأن السيد نصر الله أصيب بالغارة على الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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