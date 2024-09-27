البنتاغون: الوزير الدفاع الاميركي كان يتحدث مع نظيره الإسرائيلي بينما كانت إسرائيل تشن ضربتها على الضاحية الجنوبية

اعلنت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" بان الوزير الدفاع الاميركي لويد اوستن كان يتحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت بينما كانت إسرائيل تشن ضربتها على الضاحية الجنوبية.
ولفت المتحدث باسم "البنتاغون" إن الولايات المتحدة لم تتلق إشعارا مسبقا بشأن ضربة إسرائيلية في بيروت.
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