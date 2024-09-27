أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "غارات العدو الإسرائيلي المتتالية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين وإصابة ستة وسبعين بجروح، من بين الاصابات إحدى وستون إصابة طفيفة وخمسة عشر استدعت دخول المستشفى".
يشار إلى أن رفع الانقاض مستمر وسط توقعات بارتفاع الحصيلة في الساعات القليلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: شهيدان و76 جريحا في حصيلة أولية نتيجة العدوان الاسرائيلي على حارة حريك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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