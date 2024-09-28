ماذا يعني عودة العمل بـ "قانون البناء 2008"مجددًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.

ويهتم عدد كبير من المواطنين، بالبحث عن ماذا يعني إلغاء قانون اشتراطات البناء 2021 والعودة إلى قانون البناء 2008؟.

وتشير العودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إلى تبسيط الاشتراطات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص.

ويأتي هذا القرار في إطار تشجيع منظومة العمران، التي تلعب دورًا هامًا في دعم العديد من المهن المرتبطة بصناعة البناء.

عودة العمل بالقانون تعني أيضًا فتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للعاملين في مجال البناء، بالإضافة إلى تنشيط الفرص التجارية، مما يعزز الاقتصاد المحلي على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وفيما يلي، شروط المباني الجديدة بعد عودة العمل بـ قانون البناء 2008، وهي كما يلي:

- الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.

- الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة.

- التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية.

- السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.