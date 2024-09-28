بسبب هجمات بيروت.. إيران تطالب مجلس الأمن بالتحرك لوقف "آلة القتل الصهيونية"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الهجوم على بيروت جريمة حرب تؤكد أن "الكيان الصهيوني" أكبر تهديد للأمن والسلم الإقليمي.

وطالب عراقجي، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات جادة لوقف آلة "القتل الصهيونية".

وأكد عراقجي، خلال كلمته في مجلس الأمن الدولي، على أن طهران ستقف إلى جانب لبنان وحزب الله بكافة الوسائل.

‏وأشار عراقجي إلى أن إسرائيل سوت بالأرض 7 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكدا أن على مجلس الأمن التحرك لوقف إسرائيل.

‏وأوضح عراقجي أن على الغرب خاصة واشنطن تحمل مسؤولياتها تجاه تصرفات إسرائيل.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، قال "إننا ندرس نتائج هجومنا على القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت وهجومنا كان دقيقا".

وأضاف متحدث جيش الاحتلال، أنه لا تغيير في توجيهات الجبهة الداخلية حتى الآن، مشيرا إلى أن تل أبيب سوف توجه ضربات جديدة لمبان استراتيجية لحزب الله.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم تنفيذ "غارة جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله ببيروت".

وأضاف أن الغارات استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحزب الله في الضاحية الجنوبية.