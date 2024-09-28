انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي تسجيل صوتي، تفيد فيه سيدة إحدى العائلات النازحة، التي كانت تسأل عن الإنتقال إلى مدرسة درعون، بأن المدرسة أقفلت، من دون معرفة ما إذا كان المقصود أنها لم تعد قادرة على إستقبال المزيد من الأعداد أو أنها قررت عدم إستقبال نازحين، بالرغم من من أنها موجودة على اللائحة الرسمية للمدارس التي من المفترض أن تكون من مراكز الإيواء.

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل صوتي لسيدة تبلغ عائلة نازحة بأن مدرسة عدلون أقفلت رغم أنها من مراكز الإيواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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