الجيش الإسرائيلي: الإعلان رسمياً عن تصفية حسن نصرالله وعلي كركي وعدد آخر من قادة الحزب

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي إفيخاي أدرعي عن "تصفية" أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله بشكل رسمي.
كما أعلن أنه "تم القضاء على علي كركي قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من القادة في الحزب".
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل استهداف كل من يروج ويتورط في أعمال أرهابية ضد مواطني إسرائيل".
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