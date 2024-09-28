النشرة: غارات جوية على زفتا وحبوش وكفرجوز وتول والمحمودية والعيشية والجرمق

أفاد مراسل "النشرة" عن تنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على زفتا وحبوش وكفرجوز وتول والمحمودية والعيشية والجرمق وزوطر الشرقية والغازية وجير الزهراني وكفرتبنيت. وأشار إلى سقوط شهداء جراء استهداف منزل مأهول في حبوش.

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