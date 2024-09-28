أفاد مراسل "النشرة" في النبطية عن سقوط شهيدا و10 جرحى، من الاطباء والممرضين والمسعفين، جراء الغارات الجوية التي استهدفت مراكز ومستوصف الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في بلدتي الطيبة وديرسريان.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 11 شهيدا و 10 جرحى جراء الغارات التي استهدفت مراكز ومستوصف الدفاع المدني في الهيئة الصحية بالطيبة وديرسريان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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