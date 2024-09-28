ضبط محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية في بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط صاحب محل لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها في الأسواق والمخالفة للقانون.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، ببيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها في الأسواق والمخالفة للقانون.

وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المذكور، وتم ضبط صاحبه وبحوزته 15 جهاز ريسيفر من ماركات مختلفة معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص واعترف بملكيته للمحل وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها وخاصة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.