الإسكان تُعلن تفاصيل استعدادات 5 مدن للتعامل مع أمطار الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعدادات أجهزة مدن (15 مايو - العاشر من رمضان - الصالحية الجديدة - النوبارية الجديدة - الشروق)، لاستقبال فصل الشتاء، والتعامل مع مياه الأمطار، وذلك من خلال الاطلاع على نتائج جولات تفقدية، وتقارير دورية.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال موسم الشتاء المقبل، وضرورة العمل من خلال 3 محاور متوازية، وهي: (رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار - عناصر إدارة الأزمات والطوارئ - وحدات التدخل السريع)، موجهًا بضرورة التوسع في تطبيق الحلول غير التقليدية لاستيعاب مياه الأمطار، بجانب التأكد من جاهزية المعدات وفرق العمل على مدار الساعة، والتنسيق بين أجهزة المدن للتعاون في سرعة التعامل مع النقاط الساخنة.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، اصطفاف معدات الجهاز اللازمة للتعامل مع الأمطار، للتأكد من جاهزيتها خلال الفترة المقبلة، بجانب متابعة إجراءات استباقية لضمان عدم تأثر المدينة بالأمطار أو تجمعات المياه.

كما تابع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أعمال تطهير بالوعات الأمطار، والمطابق الرئيسية لمياه الصرف الصحي، للتأكد من جاهزيتها لاستيعاب كميات المياه الزائدة ولضمان تصريف المياه بشكل سريع.

ووجه المهندس علاء عبداللاه، صيانة أعمدة الإنارة، وضرورة تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة والتواصل مع المواطنين للتعامل الفوري مع أية مشكلة قد تحدث.

بدوره، تابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أعمال شركة التشغيل والصيانة الخاصة بشبكات الصرف الصحي، بهدف التأكد من جاهزية الشبكات لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار.

وأكد رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب أي مشكلات قد تنجم عن تجمع مياه الأمطار، مما يسهم في الحفاظ على سلامة الطرق والبنية التحتية، ويحد من المخاطر التي قد تواجه المواطنين، مع التركيز على تعزيز الصيانة الوقائية والدورية للمنشآت والبنية التحتية.

وتفقد المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز النوبارية الجديدة، محطات رفع الصرف الصحي بكامل أحياء المدينة، لمتابعة حالة تشغيل الطلمبات، والتأكد من عدم وجود أي أعطال، ومتابعة خطة الصيانة الوقائية أولًا بأول.

وتابع رئيس جهاز النوبارية الجديدة، مناورة لتشغيل مولدات الكهرباء بأحمالها، وذلك استعدادًا لفصل الشتاء، واستعدادات لجنة الطوارئ والكوارث بالتعاون مع شركة التشغيل والصيانة وشركات النظافة، موجهًا ببدء حملة نظافة موسعة لمطابق المطر، وتم البدء بالمناطق والنقاط الحرجة والحيوية طبقًا لخطة الكوارث، حيث تحركت مجموعتا عمل مدعومتان بالمعدات.

وفي السياق ذاته، شهد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، التجربة الحية لمعدات وفرق الصيانة المخصصة لمواجهة الأمطار، وذلك ضمن خطة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء.

وتفقد رئيس الجهاز، الاصطفاف لمعدات الجهاز وشركات التشغيل والصيانة والتنمية، والتي تشتمل على 78 معدة ومركبة، وتم مراجعتها فنيًا والتأكد من صلاحيتها في تنفيذ المهام المكلفة بها.

كما وجه رئيس الجهاز، وحدة إدارة الأزمات برفع حالة الاستعداد ومراجعة خطة الصيانة بالأحياء ومناطق المدينة، والتي تشمل تطهير غرف صرف الأمطار وتجهيز الشبكة والروافع ومحطتي المعالجة بالمدينة بصورة دورية بهدف التعامل الأمثل في أوقات الطوارئ.

وأجرى المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطهير بالوعات الأمطار والمطابق الرئيسية لمياه الصرف الصحي على مستوى كل المراحل بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، بالإضافة إلى فرق العمل الميدانية المسئولة عن تنفيذ هذه الأعمال.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أهمية الانتهاء من جميع أعمال التطهير والصيانة بشكل كامل وفي الوقت المحدد لضمان جاهزية شبكات الصرف الصحي، واستيعاب كميات الأمطار المتوقعة في فصل الشتاء، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والمواصفات القياسية أثناء تنفيذ الأعمال لضمان عدم حدوث أي مشاكل أو انسدادات في الشبكات.

وأشار إلى أن الجهاز وفر المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ عمليات التطهير بكفاءة بالإضافة إلى أن شركات الصيانة العاملة بالمدينة تقوم بأعمال التطهير الشاملة لكل المطابق الرئيسية لشبكات الصرف الصحي وبالوعات الأمطار، لافتًا إلى أنه تتم متابعة العمل بشكل دوري للتأكد من تحقيق الأهداف المحددة والحفاظ على جميع شبكات الصرف الصحي على مستوى كل المراحل بالمدينة.

وأوضح أنه تم وضع خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع أي حالات طارئة، وتتضمن الخطة فرق عمل مجهزة على مدار 24 ساعة للتدخل السريع في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقي البلاغات من المواطنين والاستجابة الفورية لها، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة.