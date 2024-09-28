الدفاع المدني: استشهاد عنصر واصابة اخر خلال تنفيذهما مهمة إغاثة وانقاذ ليل أمس

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، "استشهاد أحد عناصرها كما أن حالة عنصر آخر حرجة، وذلك خلال تنفيذهما مهمة إغاثة وانقاذ ليل أمس نظرا لكثافة الغارات الإسرائيلية التي طالت ضاحية بيروت الجنوبية".

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