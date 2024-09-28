ردا على اغتيال حسن نصرالله.. حزب الله يقصف مستعمرة معالوت المحتلة بـ50 صاروخًا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن حزب الله اللبناني، قصف مستعمرة معالوت بـ50 صاروخًا، ردا على الغارت الإسرائيلية التي استهدف الأراضي اللبنانية.
وقال الحزب في بيان السبت: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية السبت، مستعمرة معالوت بـ50 صاروخًا."
وأعلن حزب الله اللبناني رسمياً استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله ، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذتها قوات الاحتلال مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.