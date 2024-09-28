ردا على اغتيال حسن نصرالله.. حزب الله يقصف مستعمرة معالوت المحتلة بـ50 صاروخًا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن حزب الله اللبناني، قصف مستعمرة معالوت بـ50 صاروخًا، ردا على الغارت الإسرائيلية التي استهدف الأراضي اللبنانية.

وقال الحزب في بيان السبت: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية السبت، مستعمرة معالوت بـ50 صاروخًا."

وأعلن حزب الله اللبناني رسمياً استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله ، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من عملية اغتياله التي نفذتها قوات الاحتلال مساء الجمعة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.