هل يستطيع حزب الله النهوض مجددًا؟.. أستاذ علوم سياسية يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية، أن المشهد في المنطقة سوداوي، في ظل التصعيد الإسرائيلي في جبهتي غزة ولبنان وآخرها مقتل حسن نصر الله.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن أن نتنياهو يعتمد سيناريو الأرض المحروقة.

ولفت إلى أن نتنياهو يعمل حاليًا على شل قدرات حزب الله العسكرية من خلال مهاجمة قواته المتمركزة في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت إلى جانب ضرب قوات الرضوان.

وأكد الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية، أن الحرب هذه المرة مختلفة تماما مقارنة بالمواجهات السابقة بين إسرائيل وحزب الله، حيث دخل لها هذه المرة عامل التكنولوجيا.

واستطرد أن حزب الله يستطيع أن يرمم وضعه وإعادة تشكيل بنيته القيادية، وذلك بعد ضرب قيادة الصفين الأول والثاني، وقيادات الصف الثالث يمكن تشكيل نفسها في وقت مطلوب منها استمرار القتال.