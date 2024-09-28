أستاذ قانون دولي يكشف عن أسباب تسارع نتنياهو لتصعيد التوتر بالمنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي في باريس، أن التصعيد بين إسرائيل وحزب الله بدأ، والأيام المقبلة سوف تشهد مزيد من تطور الأحداث.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ليس أمام نتنياهو أي مخرج سوى استكمال الحرب.

وأوضح أن رئيس وزراء دولة الاحتلال، يستغل فترة التجهيز للانتخابات الأمريكية من أجل المضي قدما في حربه على حزب الله، حيث إن هذه المرحلة تشبه "القطة العرجاء" بالنسبة لقادة أمريكا.

وأشار في حديثه إلى أن التصعيد سوف يستمر نحو شهر ونصف الشهر من الآن، ويمكن أن يستمر إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية لنكون أمام وضع خطير للغاية.

واختتم الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي والمحلل السياسي في باريس، أنه يجب المحافظة على سلامة لبنان وشعبها والشعب الفلسطيني في غزة والضغة الغربية في ظل هذه الفترة الحرجة.