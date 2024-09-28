شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد على ضرورة الوقف الفورى والشامل لإطلاق النار بـ"لبنان وغزة" والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة.