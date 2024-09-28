شكرا لقرائتكم خبر عن قاموس الحوار الوطنى عن الدعم العينى: تستقطعه الدولة من الموازنة لدعم السلع والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى "قاموس الحوار الوطني" لتوضيح أبرز المفاهيم والمصطلحات المتداولة في موضوعات الدعم، وكيف تسهم هذه الأنماط في تحسين حياة المجتمعات.

يأتي ذلك في ضوء حرص الحوار الوطني على إشراك كافة المواطنين والفئات المجتمعية والسياسية في متابعة المستجدات المتعلقة بأحد أهم القضايا المطروحة للنقاش "قضية الدعم العيني و النقدي".

وجاء في قاموس الحوار الوطنى، أن الدعم العينى هو عبارة عن مستقطع مالى تستقطعه الدولة من الموازنة العامة تدعم به بعض السلع الاستراتيجية التي توفرها للمواطن، قد يشمل ذلك تقديم مواد غذائية ، أدوية ، أو خدمات معينة وغيرها، ويستخدم في العادة لتلبية احتياجات معينة دون اللجوء الى تقديم مبالغ مالية أي هو يكون عبر تقديم سلع أو خدمات مادية للمستفيدين مثل الخبز المدعوم.

كما تضمن القاموس أن الدعم النقدى المشروط يتم تقديمه بشرط تحقيق متطلبات معينة مثل برامج الدعم التي تشترط إرسال الأطفال للمدارس أو الحصول على الرعاية الصحية .

تواصل الأمانة الفنية للحوار الوطني، استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة بشأن قضية الدعم من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (إيميل/ واتس آب)، وتستمر حتى يوم 10 أكتوبر.

وأعلن الحوار الوطنى، استعداده لتلقى جميع الآراء وطرحها على المتخصصين في جلسات الحوار الوطني حتى الوصول إلى مقترحات يتوافق عليها الجميع ورفعها إلى رئيس الجمهورية لتبني تنفيذها.

ودعا الحوار الوطنى، الجميع للمشاركة بالأفكار والمقترحات وذلك خلال الأسبوعين القادمين بداية من اليوم وحتى يوم 10 أكتوبر 2024 ، وخصص وسائل الاتصال الآتية:

واتساب:

+201025521555

+201093888833

البريد الإلكتروني:

[email protected]

