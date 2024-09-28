شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المبادئ والقيم المنظمّة للحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، المبادئ والقيم المنظمّة للحوار الوطني والتي تساعد على مناقشة جميع الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن في أجواء حوارية مُنفتحة وصادقة، قائمة على الثقة والقبول بين جميع الأطراف والجهات المشاركة.

وقالت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى :"مبادئ وقيم تعاهدنا عليها معًا منذ إطلاق الحوار الوطني، فصارت هي البوصلة التي تضمن الوصول لتوافقات واقعية وفعّالة تساعد على تقديم حلول وتوصيات ناجزة لقضايا الوطن المختلفة".



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