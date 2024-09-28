شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الإصلاح والنهضة: إرسال مساعدات للبنان يوضح الدعم المصري الكامل له والان مع تفاصيل الخبر

ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من الدعم المصري الكامل للدولة اللبنانية، حكومة وشعبًا، ورفض مصر لأي مساس بالسيادة الوطنية اللبنانية أو بأمن واستقرار لبنان واصفًا الخطوة بأنها تعكس "حرصًا على الأمن القومي العربي" كما أشاد بتوجيهه بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة إلى لبنان بما يمثل "تضامنًا من مصر الشقيقة الكبرى للدول العربية".

وأضاف عبد العزيز بأنه على المجتمع الدولي أن يستمع لصوت العقل والحكمة وأن يتوقف عن الكيل بمكيالين في إزدواجية واضحة للمعايير حين يتعلق الأمر بحقوق مشروعة للشعب اللبناني أو الفلسطيني في مواجهة ما أسماه "آلة الغطرسة والعدوان" الإسرائيلية التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقادة جيش الاحتلال في القطاع والضفة وجنوب لبنان.

وأشار هشام إلى أن ما تقوم به إسرائيل يمثل خطرًا كبيرًا يزج بالمنطقة كلها في خضم حرب شاملة سيخسر فيها الجميع، داعيًا القوى العاقلة على مستوى العالم والمنظمات الدولية إلى ممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي لتجنيب المنطقة والعالم بأسره خطر تلك الحرب.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة العمل بشكل جاد وسريع على وقف فوري لإطلاق النار على كافة الجبهات والعودة إلى مائدة المفاوضات والسعي الحثيث على إيجاد حلول دبلوماسية للعودة إلى حدود 1967 وإعادة كافة الحقوق إلى أصحابها داعيًا جامعة الدول العربية وكافة الدول العربية إلى التحرك للضغط على إسرائيل وحلفائها لإنهاء الحرب في المنطقة التي أوشكت على دخول عامها الأول.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، وتناول الاتصال العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوهاً في هذا الصدد إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضي الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامناً مع شعبه الشقيق، ومؤكداً استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة.