شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": قرار الرئيس السيسى بإرسال مساعدات للبنان يؤكد موقف مصر والان مع تفاصيل الخبر

أشاد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عنانى بقرارالرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسال مساعدات طبية وإغاثية للبنان والتأكيد المصرى بدعم لبنان على كافة الأصعدة.

وأكد الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب تثمينه لموقف الدولة المصرية الداعم لسيادة الدولة اللبنانية وحقها فى الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها. وأضاف عنانى أن موقف الدولة المصرية واضح بدعم الشعب والدولة اللبنانية والرفض التام بالمساس أو التدخل أو الاعتداء على لبنان بأى شكل من اشكال العدوان.

من جانبه أكد دكتور حمدى بلاط نائب رئيس الحزب دعمه للمطالبة المصرية بالوقف الفورى للحرب فى غزة وفى لبنان كسبيل وحيد لمحاولة استعادة الهدوء للمنطقة.

وأكد الحزب على دعمه الكامل للدولة المصرية الذى ينبع من ثوابتها الوطنية، والرؤية الواضحة لما يجرى على الارض مع القدرة على التعامل بأداء متزن ومنضبط.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الحكومة اللبنانى نجيب ميقاتى، وتناول الاتصال العدوان الإسرائيلى على لبنان، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للبنان، ووقوفها بجانبه فى هذه الظروف الدقيقة، ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه، مشدداً على ضرورة الوقف الفورى والشامل والدائم لإطلاق النار بكل من لبنان وغزة، ومنوهاً فى هذا الصدد إلى أن عدم اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته لوقف الممارسات العدوانية تجاه الأراضى الفلسطينية ولبنان، يهدد بانزلاق المنطقة لحالة خطيرة من التصعيد، بما يضع الاستقرار والسلم الإقليميين والدوليين على المحك.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فورى، تضامناً مع شعبه الشقيق، ومؤكداً استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة.