السيسي اكد لميقاتي ان مصر تدعم لبنان تماما في هذه الظروف الدقيقة وترفض اي انتهاك لسيادته

تلقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم ،وتم البحث في الوضع الراهن في لبنان والجهود الجارية لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وقد ابلغ الرئيس السيسي الرئيس ميقاتي"ان مصر تدعم لبنان تماما في هذه الظروف الدقيقة وترفض اي انتهاك لسيادته ، وتدعم الحل السلمي للنزاع".

وشدد على "ان مصر سترسل مساعدات طبية وانسانية الى لبنان".

بدوره، شكر رئيس الحكومة للرئيس السيسي عاطفته ومحبته للبنان. وثمن الموقف المصري الداعم للبنان على المستويات كافة.