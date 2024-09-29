وزير الاستخبارات الإيراني: محور المقاومة سيحرر القدس ثأرًا لـ"نصر الله"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب مساء السبت، إن محور المقاومة سيأخذ بثأر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بتحرير القدس وتدمير الكيان الصهيوني.

من جانبها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، إن إسرائيل ستجد صعوبة في تدمير حزب الله إذا بدأت غزوا بريا لمعقله بجنوب لبنان.

ولفت المسؤولون الأمريكيون، إلى أن تضرر المدنيين سيكون أكبر من غزة إذا قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مهاجمة ترسانة حزب الله.

ونوّه المسؤولون للصحيفة الأمريكية، إلى أنه من المرجح اتخاذ حزب الله إجراءات أشد من الضربات المحدودة التي نفذها.

وأشار مسؤول إسرائيلي، في تصريحات لـ"نيويورك تايمز"، إلى إن حزب الله اللبناني قادر على إطلاق مئات الصواريخ في وقت واحد على مدن مثل تل أبيب وحيفا.

وأكد المسؤول الإسرائيلي، أن تجاوز عدد قليل من الصواريخ الدفاعات الجوية الإسرائيلية كاف لإحداث أضرار هائلة.