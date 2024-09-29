تنديدًا باغتيال نصر الله.. آلاف المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حاول آلاف المتظاهرين العراقيين اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، تنديدا باغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله حسن نصر الله في بيروت الجمعة، بحسب سكاي نيوز.

واشتبك المتظاهرين مع قوات الأمن العراقية، إذ حمل بعضهم أعلام حزب الله وصور نصر الله، ورايات الحشد الشعبي، الفصيل العراقي المدعوم من إيران مثله مثل الجماعة اللبنانية.

وفي وقت سابق من السبت، أدان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اغتيال نصر الله، ووصف الضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت التي أدت إلى مقتله بأنها "جريمة تظهر أن الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء".

وأكد في بيان موقف العراق المبدئي بالوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، معتبرا أن استهداف الضاحية الجنوبية الجمعة "يعبر عن الرغبة المستهترة الساعية إلى توسعة الصراع"، كما قرر السوداني إعلان الحداد العام في أنحاء العراق لمدة 3 أيام.

وشهدت بغداد تظاهرات حاشدة، مساء السبت، قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة، تنديدا باغتيال نصر الله.

وتقع المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتضم المقار الدبلوماسية المهمة ومنها السفارة الأمريكية.