4 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على مركز للدفاع المدني لكشافة الرسالة بطيردبا

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مركز للدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية في بلدة طيردبا، ما أدى إلى سقوط أربعة شهداء وعدد من الجرحى، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي الجوي المكثف على لبنان والذي يشمل مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع والذي اغتالت خلاله إسرائيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية، في حين يواصل الحزب عمليات إطلاق الصواريخ ويوسع مداها ضد إسرائيل، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.