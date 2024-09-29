وزير خارجية إيران: استشهاد نصرالله لن يمر دون رد وهناك خطر نشوب حرب شاملة وكل الاحتمالات واردة

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لن يمر من دون رد وسيزيد من قوة حزب الله ولن يزعزع المقاومة"، وذلك بعد الاغتيال الإسرائيلي للسيد نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت مع استمرار العدوان الجوي الواسع على لبنان.

ولفت عراقجي إلى "أننا نعتبر أميركا شريكة في جريمة اغتيال نصر الله ولايمكنها التنصل من هذه الحقيقة".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "لا مستقبل للكيان الصهيوني في المنطقة وجرائمه بغزة ثم بلبنان لن تجعله ينعم بالهدوء".

وشدد على أنه "هناك خطر نشوب حرب شاملة في المنطقة والوضع أصبح خطيرا وكل الاحتمالات واردة".