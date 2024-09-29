البنتاغون: أوستن أكد لغالانت أن أميركا ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن "وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت تصميم واشنطن على منع إيران من استغلال الوضع بلبنان لتوسيع الصراع"، وفق تعبيره. وأكد أوستن لغالانت أن "واشنطن تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وأن "واشنطن ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل". ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي الجوي المكثف على لبنان والذي يشمل مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع والذي اغتالت خلاله إسرائيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية، في حين يواصل الحزب عمليات إطلاق الصواريخ ويوسع مداها ضد إسرائيل، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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