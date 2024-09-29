وكالة "مهر": البرلمان الإيراني يعقد اجتماعًا مغلقًا لمناقشة اغتيال نصرالله والتطورات في لبنان

أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية، بأن "مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان) يعقد اجتماعا مغلقا لمناقشة اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والتطورات في لبنان"، جراء العدوان الإسرائيلي.

وأمس، أعلن المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي الحداد 5 أيام على السيد نصرالله في البلاد، مشيرًا إلى أن "مسيرة سيد المقاومة ستستمر وضربات المقاومة على جسد الكيان الصهيوني ستكون أقوى".

وأضاف "جبهة المقاومة فقدت قائداً بارزاً، وخسر حزب الله زعيماً لا مثيل له، لكن بركات جهاده الذي دام عقوداً من الزمن لن تضيع أبداً، إن الأساس الذي أسسه في لبنان وصدّره إلى جبهات المقاومة الأخرى، لن يختفي بفقده، بل سيقوى بدمائه ودماء شهداء هذه الحادثة. إن الأهداف الشريرة للكيان الصهيوني لم تنتصر في هذه الحادثة".