إعلام إسرائيلي: هبوط بنحو 50% في أعداد المهاجرين اليهود لإسرائيل مقارنة بالعام السابق للحرب على غزة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن "هبوط بنحو 50% في أعداد المهاجرين اليهود لإسرائيل مقارنة بالعام السابق للحرب على غزة".

ويأتي ذاك في وقت يستمر في نزوح المستوطنين الإسرائيليين من الشمال قرب الحدود مع لبنان ومن غلاف قطاع غزة مع استمرار الحرب على غزة وجبهة إسناد حزب الله للقطاع منذ تشرين الأول 2023 في ظل عدوان إسرائيلي جويّ على جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأمس 28 أيلول الحالي، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "Baa1" وأبقت على توقعاتها للتصنيف عند "سلبي"، وسط تفاقم الصراع في المنطقة مع حزب الله.

وفي حزيران الماضي، نقل موقع "زمان إسرائيل" عن بيانات لسلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، بأن قرابة 550 ألف إسرائيلي غادروا إسرائيل ولم يعودوا حتى الآن خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول إضافة إلى التصعيد مع حزب الله في الشمال.