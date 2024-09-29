غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.. وفصائل عراقية تتبنى إطلاق مسيّرات نحو إيلات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تتواصل الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد الإعلان عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” صباح الأحد، بإطلاق صفارات الإنذار في إيلات جنوبي إسرائيل خشية من تسلل مسيرات، فيما تبنت فصائل عراقية إطلاق مسيّرات باتجاه هدف وصفته بـ”الحيوي” على إيلات.

وقبلها، وخلال الليل، شن الجيش الإسرائيلي غارات وقصف بالمدفعية الجنوب اللبناني وفقا لـ “العربية”.

غارات الجيش الإسرائيلي استهدفت مبان في مدينة صور، وذكرت تقارير لبنانية أن الغارات شنتها مسيرات وتسببت في اندلاع حرائق. من جهة أخرى قصفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي كفرشوبا وكفر كلا.

عمليات “صغيرة النطاق”

يأتي ذلك فيما قال مسؤول أميركي لشبكة “إيه بي سي” ABC الأميركية إن إسرائيل على وشك تنفيذ عمليات “صغيرة النطاق” داخل لبنان، مشيراً إلى أن “إسرائيل تريد تدمير مواقع لحزب الله على الحدود”.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 33 شخصا وإصابة 195 جراء الغارات الإسرائيلية السبت.

ومنذ الاثنين، خلّفت الضربات الإسرائيلية الكثيفة الواسعة النطاق على لبنان أكثر من 700 قتيل، بينهم عدد كبير من المدنيين.

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