شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مبادرة "بداية" تستهدف دعم ريادة الأعمال وتوفير المزيد من فرص العمل والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى"، تستهدف دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل، واستكمال بناء الإنسان المصرى، والاستثمار في البشر، وتعزز من قدرة المواطن على تحقيق ذاته والمشاركة الفعّالة في بناء المجتمع، وخطوة جادة من الدولة لترجمة خطط وبرامج الحكومة المختلفة في صورة قرارات على أرض الواقع.

وأكد النائب على بدر، على أن المبادرة تلعب دورا محوريا فى استكمال سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لبناء الإنسان، وخطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية البشرية وتوفير بيئة مجتمعية قائمة على العدل والمساواة، واستجابة حقيقية لاحتياجات المجتمع المصري، وتعكس اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصرى، والعمل على بناء مجتمع متكامل بعناصر بشرية قادرة على الإنتاج ومواكبة التغييرات الراهنة والتي تقود نحو مستقبل أفضل في ظل الجمهورية الجديدة، خاصة وأن بناء الإنسان يساهم في نجاح كافة الجهود التنموية التي تشهدها الدولة المصرية.

الجدير بالذكر أن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»، تأتى بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية.