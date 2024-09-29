شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: توجيهات الرئيس بإرسال مساعدات للبنان خطوة مهمة تعكس الدور المصرى الداعم للأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى لبنان، خطوة مهمة تعكس الدور المصري البارز في دعم الدول العربية الشقيقة في أوقات الأزمات، مشيرا إلى أن مصر أكدت موقفها الداعم لاستقرار لبنان وحماية سيادته، مطالبة دولة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفورى لعدوانها الغاشم علي لبنان الشقيق، في ظل سياسة التصعيد التي تنتهجها والتي باتت مصدر تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

وانتقد "الجندي"، الصمت العالمي غير المبرر تجاه الجرائم الإسرائيلية والتي اعتبرها بمثابة تأييد ودعم لدولة الاحتلال، محذرا من تداعيات اتساع دائرة الصراع، أو إندلاع حرب شاملة تدفع بأمن واستقرار المنطقة إلى الهاوية، وهو ما سيؤثر سلبا علي الأمن والسلم الدوليين أيضا، داعيا المجتمع الدولي بسرعة التحرك من أجل وقف فوري لإطلاق النار ، وبدء مسار سياسي جديد لاحتواء تلك الأزمات والتعامل معها بشكل سلمي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه من الضرورى أيضا وضع حد لسياسة الاغتيالات التي تقوم بها دولة الاحتلال، وكان أخرها اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، حيث تلعب هذه العمليات دورا كبيرا في رفع حدة التوتر بالمنطقة، مطالبا مجلس الأمن ودول العالم الفاعلة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات والجرائم التي تخالف القيم الدولية والإنسانية.

وثمن " الجندي"، حرص مصر علي أمن واستقرار المنطقة، ودعمها لحل الأزمات بالطرق السلمية والإنسانية، وموقفها الراسخ الداعم لحماية سيادة الدول العربية وحقوقها المشروعة، ودعوتها المستمرة لتفعيل دور المجتمع الدولي في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، مشددا على أن مصر ستظل دائما خط الدفاع الأول عن الدول العربية في جميع المحافل الدولية، من خلال طرح قضاياه