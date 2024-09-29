رئيس البرلمان الإيراني: أركان محور المقاومة ستواصل مواجهة الكيان الصهيوني بدعم إيران حتى تحقيق النصر

ذكر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران (البرلمان) محمد باقر قاليباف، أن "الكيان الصهيوني لا يملك اليد الطولى في المنطقة ويسعى يائسا لتعويض خسائره".

ولفت إلى أن "الكيان الصهيوني يعمل على إضعاف أسس جبهة المقاومة في المنطقة لكنه أخطأ في حساباته"، مشيرًا إلى أن "أركان محور المقاومة ستواصل مواجهة الكيان الصهيوني بدعم إيران حتى تحقيق النصر".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية، بأن "مجلس الشورى الإسلامي الإيراني يعقد اجتماعا مغلقا لمناقشة اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والتطورات في لبنان"، جراء العدوان الإسرائيلي.

وأمس، أعلن المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي الحداد 5 أيام على السيد نصرالله في البلاد، مشيرًا إلى أن "مسيرة سيد المقاومة ستستمر وضربات المقاومة على جسد الكيان الصهيوني ستكون أقوى".

وأضاف "جبهة المقاومة فقدت قائداً بارزاً، وخسر حزب الله زعيماً لا مثيل له، لكن بركات جهاده الذي دام عقوداً من الزمن لن تضيع أبداً، إن الأساس الذي أسسه في لبنان وصدّره إلى جبهات المقاومة الأخرى، لن يختفي بفقده، بل سيقوى بدمائه ودماء شهداء هذه الحادثة. إن الأهداف الشريرة للكيان الصهيوني لم تنتصر في هذه الحادثة".