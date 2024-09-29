"ABC" عن مسؤولين أميركيين: إسرائيل بدأت أو على وشك أن تبدأ تحركات حدودية ضيقة النطاق داخل لبنان

نقلت شبكة "أي بي سي" (ABC) عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "إسرائيل بدأت أو على وشك أن تبدأ تحركات حدودية ضيقة النطاق داخل لبنان".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية مطلعة، قولها إن "قرار العملية البرية في لبنان لم يتخذ بعد ولكن الجيش مستعد لذلك".

وذكرت أن "العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال المصادقة عليها".

وكانت قد نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "الخطر الأكثر قربا" هو كيف ستختار إيران الرد على اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.

وأشار مسؤول أميركي، وفق الصحيفة، إلى أن "واشنطن تحذر من أن الغزو البري الإسرائيلي للبنان قد يأتي بنتائج عكسية"، و"تواصل نصيحة إسرائيل بعدم شن غزو بري للبنان".

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي الجوي المكثف على لبنان والذي يشمل مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع والذي اغتالت خلاله إسرائيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية، في حين يواصل الحزب عمليات إطلاق الصواريخ ويوسع مداها ضد إسرائيل، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.