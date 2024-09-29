عكاظ السعودية: لبنان يملك اليوم فرصة لطي صفحة مرحلة "حزب الله" بكل "شخوصها"

اعتبرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن لبنان يملك اليوم فرصة لطي صفحة مرحلة "حزب الله" بكل "شخوصها"، معتبرة أن "السماح بإعادة تأهيل وتمكين الحزب لاستمرار سطوته على المشهد اللبناني تعني أن لبنان سيبقى أسير أزماته ".
وأشارت إلى أن "الواجب الوطني الآن يحتم انعقاد البرلمان اللبناني بأسرع وقت، والتعالي على المناكفات الضيقة والتي أصبحت تافهة أمام الزلزال الذي أصاب لبنان لانتخاب رئيس جمهورية يحظى بثقة اللبنانيين، وتشكيل حكومة وطنية تحظى بثقة المجتمع الدولي، ليستعيد لبنان مكانته الطبيعية بين دول العالم بعد أن فرض عليه حزب الله أن يدور في فلك التبعية الإيرانية".
ولفتت إلى أنها "فرصة ثمينة للتغيير الذي لطالما تاقت له نفوس اللبنانيين وكل أصدقاء لبنان، فلبنان سيتغير كثيراً إذا تحرر من سطوة الحزب وربما يعيد تشكيل طبقته السياسية".
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