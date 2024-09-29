إعلام إسرائيلي: الجيش يقدر كلفة الحرب بأكثر من 40 مليار دولار دون عملية برية في لبنان أو مواجهة مع إيران

كشفت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، أن "الجيش يقدر كلفة الحرب بأكثر من 40 مليار دولار دون عملية برية في لبنان أو مواجهة مع إيران".

ويأتي ذاك في وقت يستمر في نزوح المستوطنين الإسرائيليين من الشمال قرب الحدود مع لبنان ومن غلاف قطاع غزة مع استمرار الحرب على غزة وجبهة إسناد حزب الله للقطاع منذ تشرين الأول 2023 في ظل عدوان إسرائيلي جويّ على جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأمس 28 أيلول الحالي، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "Baa1" وأبقت على توقعاتها للتصنيف عند "سلبي"، وسط تفاقم الصراع في المنطقة مع حزب الله.

وكانت قد نقلت شبكة "أي بي سي" (ABC) عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "إسرائيل بدأت أو على وشك أن تبدأ تحركات حدودية ضيقة النطاق داخل لبنان".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية مطلعة، قولها إن "قرار العملية البرية في لبنان لم يتخذ بعد ولكن الجيش مستعد لذلك".

وذكرت أن "العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال المصادقة عليها".