جيروزاليم بوست: القضاء على نصرالله ليس كافياً بل يجب القضاء على أيديولوجيته

أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى أن "القضاء" على أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله ليس كافياً، بل يجب "القضاء" على أيديولوجيته أيضاً، لافتة إلى أن المهمة يجب أن تستمر بتدمير نظرية "شبكة العنكبوت".

ورأت أن المطلوب الوحدة بين الإسرائيليين، بالإضافة إلى هزيمة "العدو" حتى يستسلم، وعدم التسامح مطلقاً مع أي هجوم، مشيرة إلى أن "كل وقف لإطلاق النار يعرض علينا ما هو إلا وسيلة من العدو للقول: أردت أن أقتل ألف، ولكنني سأنتظر حتى أتمكن من قتل مليون".

واعتبرت أن "هذا ينطبق على يحيى السنوار، ولبنان، والضفة الغربية، وإيران، وكل من تعهد بتنفيذ مشروع تدميرنا، مرحلة بعد مرحلة"، لافتة إلى "أنها عقلية شبكة العنكبوت في نهاية المطاف".