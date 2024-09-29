لابيد: يجب أن نعود لمبادرة سياسية وإسرائيل غارقة في وحل اقتصادي بسبب سوء الإدارة

أشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إلى أنه "يجب أن نعود إلى مبادرة سياسية وأن تحدد إسرائيل لنفسها أهدافا استراتيجية".

ولفت إلى أنه "إذا كنا نستطيع أن نفعل كل هذا في لبنان خلال 10 أيام فلماذا لم نفعله قبل 8 أشهر"، مع استمرار العدوان الجوي المكثف على لبنان واغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية: "إسرائيل غارقة في وحل اقتصادي بسبب سوء الإدارة".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، أن "الجيش يقدر كلفة الحرب بأكثر من 40 مليار دولار دون عملية برية في لبنان أو مواجهة مع إيران".

وأمس 28 أيلول الحالي، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "Baa1" وأبقت على توقعاتها للتصنيف عند "سلبي"، وسط تفاقم الصراع في المنطقة مع حزب الله.