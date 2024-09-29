شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب اللجوء والهجرة.. ترامب: هاريس "مختلة عقلياً" والان نبدء بالتفاصيل

هجوم على المهاجرين

الدمام - شريف احمد - وصف الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بأنها "مختلة عقليا"، محذرا من أن المهاجرين غير الشرعيين يعتزمون مهاجمة الأميركيين في منازلهم، في تصعيد لحدة خطابه الانتخابي.وكان ترامب يسعى للرد على هاريس بعد زيارتها للحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك الجمعة وتعهدها ببذل المزيد من الجهود للسيطرة على طلبات اللجوء وعبور المهاجرين.وندد ترامب بخطاب هاريس عند الحدود، معتبرا أمام أنصاره في ولاية ويسكونسن المتأرجحة أن الرئيس جو بايدن ونائبته هاريس يتحملان مسؤولية "غزو" هؤلاء "المجرمين" للبلاد.ومنذ عام 2016 يرتكز خطاب ترامب في المناطق التي تسكنها غالبية بيضاء وتعاني من كساد اقتصادي على معاداة المهاجرين، لكن هذا الخطاب أصبح أكثر تطرفا مع اقتراب الانتخابات.وقال رجل الأعمال البالغ 78 عاما وأول مرشح رئاسي مدان بجريمة جنائية في تاريخ الولايات المتحدة، إن منافسته هاريس "غبية".وأضاف: "جو بايدن أصبح متخلفا عقليا لكن كامالا ولدت هكذا، وإذا فكرتم في الأمر، فقط شخص متخلف عقليا يسمح بحدوث هذا لبلدنا".وحذر ترامب أنصاره من المهاجرين غير الشرعيين، وقال "إن المدن الصغيرة في أميركا تشعر بالرعب من المهاجرين الوافدين"، مضيفا أنهم "سيغتصبون وينهبون ويسرقون ويسلبون ويقتلون شعب الولايات المتحدة الأميركية".وتابع أن المهاجرين غير الشرعيين الذين وصفهم "الحيوانات" سيستولون على وظائف الأقليات والعمال النقابيين.