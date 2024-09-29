إعلام إسرائيلي عن مسؤول عسكري: حزب الله بدأ يخطط لقصف تل أبيب وصفي الدين أكثر تشددًا من نصرالله

نقلت صيديعوت أحرونوت عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع، قوله إن "حزب الله بدأ يخطط لقصف تل أبيب"، في وقت يستمر فيه العدوان الجوي الإسرائيلي على لبنان وبعد اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

وذكر المسؤول العسكري أن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين "بدأ يسيطر على حزب الله وهو أكثر تشددا من نصرالله".

وأكد حزب الله دائما أن هدف إسرائيل بعودة مستوطني الشمال لن يتحقق دون وقف الحرب في غزة، كما شدد على الجهوزية الكاملة لمواجهة أي غزو بري للبنان والحرب الشاملة ضد إسرائيل.

وكانت قد نقلت شبكة "أي بي سي" (ABC) عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "إسرائيل بدأت أو على وشك أن تبدأ تحركات حدودية ضيقة النطاق داخل لبنان".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية مطلعة، قولها إن "قرار العملية البرية في لبنان لم يتخذ بعد ولكن الجيش مستعد لذلك".

وذكرت أن "العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال المصادقة عليها".