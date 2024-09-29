أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إلى أن "استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نكأ جراحا في قلوب اللبنانيين".
ولفت في عظة الأحد إلى أن "اللبنانيين دفعوا أثماناً باهظة في خروجهم عن الميثاق الوطني ولبنان لن يستطيع أن يؤدي رسالته إلا بالحياد الايجابي".
وذكر الراعي أن "المجتمع الدولي يجب أن يعمل على وقف دائرة الحرب والقتل والدمار".
وأضاف "كلنّا خاسرون في الحرب، لذلك من الضروري اعتماد المفاوضات"، وأشار إلى "أننا نأمل بانتخاب رئيس للجمهورية يوقف النار ويخوض مفاوضات السلام".
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي: استشهاد نصرالله نكأ جراحًا في قلوب اللبنانيين وعلى المجتمع الدولي العمل لوقف دائرة الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.