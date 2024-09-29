أكدت إذاعة الجيش عن مصدر أمني إسرائيلي، اننا "مستمرون في جهود ضرب قدرات حزب الله ولا يزال أمامنا كثير من العمل".
وكانت قد نقلت شبكة "أي بي سي" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "إسرائيل بدأت أو على وشك أن تبدأ تحركات حدودية ضيقة النطاق داخل لبنان".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية مطلعة، قولها إن "قرار العملية البرية في لبنان لم يتخذ بعد ولكن الجيش مستعد لذلك".
وذكرت أن "العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال المصادقة عليها"
كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: مستمرون في جهود ضرب قدرات حزب الله ولا يزال أمامنا كثير من العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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