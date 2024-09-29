السوداني لميقاتي: لضرورة تنسيق الجهود العربية والإسلامية من أجل إيقاف الاعتداءات الاسرائيلية

جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "موقف العراق الثابت والمبدئي بدعم لبنان والوقوف معه، واستمرار العراق بتقديم كل المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني".

وشدد السوداني، في اتصال هاتفي مع ميقاتي، على "ضرورة تنسيق الجهود العربية والإسلامية من أجل إيقاف الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها".

وقدّم السوداني خلال الاتصال، تعازيّ العراق، حكومة وشعباً، باستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورفاقه.