ابي المنى اتصل ببري وجنبلاط: لتفويت الفرصة على العدو ومنعه من تنفيذ مخططاته التدميرية

اتصل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى صباح اليوم برئيس مجلس النواب نبيه بري، لتقديم التعازي باستشهاد الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورفاقه الشهداء وبجميع شهداء العدوان الاسرائيلي الآثم".

وأفاد بيان للمكتب الاعلامي لمشيخة العقل، بأن "الاتصال كان مناسبة جدد خلاله لبري التضامن الكامل باسمه وباسم المجلس المذهبي للطائفة مع ابناء الجنوب والضاحية والبقاع، ازاء الحرب الاسرائيلية، والتي ينبغي مواجهتها بأكبر قدر من التكاتف والوحدة الوطنية الداخلية، لتفويت الفرصة على العدو ومنعه من تنفيذ مخططاته التدميرية والتقسيمية بين اللبنانيين، إلى جانب التكافل الاجتماعي والأخوي الواجب، بمقتضى المرحلة الحرجة الراهنة".

ولفت البيان، الى أن "ابي المنى ايضا اجرى اتصالا مماثلا برئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، للتشاور وتبادل الرأي، من منطلق التأكيد على ضرورة العمل لتثبيت الوحدة الداخلية والتضامن الوطني، وعلى أهمية حماية الجبل وتماسك مجتمعه، في ظل حالة الحرب القائمة وما يمكن أن تسببه تداعياتها من فوضى وردود فعل، ينبغي خلالها الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي العام".