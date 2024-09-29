اشار مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، الى أن "بعد النزوح لم نستطع تلبية كلّ الحاجات ولكن المجهود الذي نقوم به كبير جدًّا ولا مشكلة في الحصول على الغذاء طالما المعابر مفتوحة"، لافتا الى أننا "نتابع موضوع الرقابة على الأسعار لأن هناك من يُحاول تحقيق المكاسب في ظلّ هذه الأوضاع الصعبة، وهذا غير مقبول أبداً وحاجات الناس أولويّة ونقوم بجولات على مراكز الإيواء".
واوضح في حديث للـMTV، اننا "أقفلنا أحد مصانع الفرش بسبب استغلاله للوضع ورفع أسعاره وجبرناه على الاستمرار في تأمين الفرش".
كانت هذه تفاصيل خبر ابوحيدر: أقفلنا أحد مصانع الفرش بسبب استغلاله للوضع ونتابع موضوع الرقابة على الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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