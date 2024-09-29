استشهاد وإصابة عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد وأصيب عدد من المواطنين، الليلة، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة قنيطة في محيط مفترق الغفري على شارع الجلاء وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت المصادر بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ تعمل على انتشال جثامين الشهداء، وعلى نقل المصابين إلى المستشفى.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر من العام الماضي، إلى 41,586، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 96,210، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.