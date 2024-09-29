بيتون: إيران تشكل تهديدًا للعالم الحر ويجب على الغرب الوقوف معنا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ، اليوم بتصريحات لوزير التربية والتعليم حاييم بيتون ، دعا فيها الغرب إلى الوقوف مع إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني ، وأكد الوزير أن إيران لا تشكل خطرًا على إسرائيل فحسب، بل على العالم الحر بأسره، مشيرًا إلى ضرورة التصدي لطموحاتها النووية.

وقال بيتون في تصريحاته: "يجب أن نوضح للجميع أن إيران تشكل تهديدًا جديًا ليس فقط لإسرائيل، بل للعالم الحر بأكمله. إنها تحاول بكل قوة حيازة قنبلة نووية، وهذه خطوة لا يمكن أن نتجاهلها". وشدد على أن على الدول الغربية أن تدرك خطورة هذا التهديد وتتخذ موقفًا حازمًا إلى جانب إسرائيل.

وأضاف وزير التربية والتعليم الاسرائيلى ، أن إيران تسعى من خلال برنامجها النووي إلى زعزعة استقرار المنطقة وتهديد الأمن العالمي. وذكر أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التهديد المتزايد، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها وأمن العالم.

وفي ختام تصريحاته، دعا بيتون المجتمع الدولي إلى التكاتف لوقف المشروع النووي الإيراني، معتبرًا أن التعاون الدولي أمر ضروري لإفشال ما أسماه "المخطط الإيراني الذي يهدد السلم العالمي".