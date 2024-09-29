سماع ٦ انفجارات شرقي سوريا

ياسر رشاد - القاهرة - سمعت ٦ انفجارات كبيرة ناتجة عن عدوان جوي على مدينة دير الزور ومدينة البوكمال الحدودية مع العراق شرقي سوريا، بعد منتصف ليل السبت/ الأحد، وفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك.

وبحسب الوكالة، إن أصوات 3 انفجارات قوية على الأقل سمعت من الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة دير الزور في حي هرابش وشارع بورسعيد بالقرب من مطار دير الزور العسكري.

وتابعت، "كما سمعت 3 انفجارات مماثلة استهدفت مواقع بالقرب من المعبر الحدودي بين سوريا والعراق بمحيط مدينة البوكمال إثر عدوان أمريكي، رداً على قصف القواعد الأمريكية في حقل غاز كونيكو مساء السبت".

وفور العدوان، هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني والاطفاء إلى المواقع المستهدفة في محيط مدينة دير الزور، فيما اقتصرت أضرار الغارات في مدينة البوكمال اقتصرت على الماديات، ولم يسجل سقوط ضحايا.

ويأتي العدوان الذي يرجح أنه أمريكي، بالتزامن مع قصف بالمسيرات استهدف القاعدة الأمريكية في حقل (كونيكو) للغاز الطبيعي بريف دير الزور الشمالي، والذي أدى حسب المعلومات مؤكدة حصلت عليها "سبوتنيك" باحتراق (كتيبة المدفعية) التابعة للجيش الأمريكي داخل القاعدة ووقوع دمار كبير في القاعدة.