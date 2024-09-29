تدمير 4 مسيرات في مقاطعة روستوف

ياسر رشاد - القاهرة - كشف فاسيلي غولوبيف، حاكم مقاطعة روستوف، أن قوات الدفاع الجوي دمرت 4 مسيرات في منطقة آزوف في المقاطعة، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وكتب غولوبيف عبر قناته على "تيليجرام"، "في منطقة آزوف، أسقطت قوات الدفاع الجوي 4 مسيرات، وبعد سقوط حطام إحداها، اشتعلت النيران في الغابات وسرعان ما أخمدت وحدات الإنقاذ التي توجهت إلى مكان الحريق"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات أو دمار نتيجة الهجوم.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.